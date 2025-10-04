Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.10.2025 17:02

TMO Genel Müdürü Güldal: Problemli bir tüketim sezonu öngörmüyoruz, stoklarımız yeterli

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, problemli bir tüketim sezonu öngörmediklerini belirterek, "Elimizdeki stoklar, yetkilerimiz ve imkanlarımız bu noktada yeterli ve kurumsal tecrübemizle birlikte yönetebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

TMO Genel Müdürü Güldal: Problemli bir tüketim sezonu öngörmüyoruz, stoklarımız yeterli

Gaziantep'te Çukurova Un Sanayicileri Derneği ve Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen programda, hasat sonrası gelecek projeksiyonları ele alındı.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, burada yaptığı konuşmada, tarımsal açıdan 2025'in kuraklıkların, zirai donun ve birtakım iklimsel olumsuzlukların yaşandığı bir üretim sezonu olduğunu söyledi.

Güldal, ülkenin tarımsal altyapısının güçlü olduğunu ve arz sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, "Problemli bir tüketim sezonu öngörmüyoruz. Elimizdeki stoklar, yetkilerimiz ve imkanlarımız bu noktada yeterli ve kurumsal tecrübemizle birlikte yönetebileceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak da Türkiye İstatistik Kurumu tahminlerine ve uluslararası verilere göre bu yıl buğdayda 19,6 milyon ton rekolte beklendiğini ifade etti. Çakmak, "Bölge başkanlarıyla yapmış olduğumuz ziyaret ve istişareler sonucu bu rakamın biraz daha altında kalacağımızı düşünüyoruz. Bu sezon özellikle Güneydoğu ve Çukurova başta olmak üzere tüm bölgelerimiz aşırı kuraklık ve don olayıyla karşı karşıya kaldı." dedi.

ETİKETLER
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
Sıradaki Haber
Tapu işlemlerinde "65 yaşa rapor zorunluluğu" iddialarına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:13
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 350 etkinlik gerçekleştirilecek
17:09
"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin kabul testleri tamamlandı
17:06
MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulunun 22. dönemi başladı
15:02
Uluslararası Gazze Kuşatmasını Kırma Komitesi: Sumud Filosu mesajını başarıyla iletti
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı
13:41
5G'nin TBMM testlerindeki hızı 1500 megabite kadar ulaşıyor
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
FOTO FOKUS
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ