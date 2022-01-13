Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 496 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 821 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 977 bin 892 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 980 bin 221 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 960 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 881 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.