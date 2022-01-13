Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi kasımda yıllık yüzde 60,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Kasımda yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 67,9, inşaat ciro endeksi yüzde 52,9, ticaret ciro endeksi yüzde 53,8, hizmet ciro endeksi yüzde 71,7 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 11,8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi kasımda aylık yüzde 11,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Kasımda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 12,4, inşaat ciro endeksi yüzde 6,7, ticaret ciro endeksi yüzde 12,6, hizmet ciro endeksi yüzde 9,5 arttı.