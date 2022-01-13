Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
[Fotoğraf: AA]
Sanayi üretim endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 3,3, yıllık bazda yüzde 11,4 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,0 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 3,3 arttı
Kasımda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.
Etiketler: Sanayi Üretimi TÜİK
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