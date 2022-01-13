Benzinli otomobiller için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına ara kademeler eklendi.

ÖTV oranları artık yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80 şeklinde uygulanacak. Buna göre, Özel Tüketim Vergi matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde olacak.

120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek.

ÖTV oranı düşen otomobillere indirim gelecek

ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi.

175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. Özel Tüketim Vergi matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu.

Düzenleme elektrikli araçları da kapsayacak.