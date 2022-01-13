Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,0 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,3 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,2 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 45,5 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 35,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 50,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 46,9 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 6,1 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,7 arttı.