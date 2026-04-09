Elektrik piyasasında denetim TEİAŞ’a devredildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektrik piyasasında yan hizmetlere ilişkin denetim ve test süreçlerinde yetki Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinde olacak.



Daha önce bağımsız firmalarca yürütülen bazı işlemler de artık TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek. Yan hizmet sağlayacak tesislerin performans testleri yine doğrudan TEİAŞ tarafından yapılacak.



Tesisler, hizmet sunabilmek için TEİAŞ onaylı sertifika veya test raporu almak zorunda olacak.



TEİAŞ’ın denetimlerinde yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen tesislerin sertifikaları geçersiz sayılacak.



Bu durumda ilgili işletmelerin 60 gün içinde testlerini yenileyerek yeniden belge sunmaları gerekecek.

1 Eylül'den itibaren TEİAŞ yürütecek

1 Ocak 2025 sonrası lisans alan üretim tesislerine, frekans hassasiyet modu testi yapma zorunluluğu da getirildi. Yan hizmet performans testlerinin tamamen TEİAŞ tarafından yürütülmesi 1 Eylül 2026 itibarıyla başlayacak.



Bu tarihe kadar yapılacak testlerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi gözlemcisi bulunması yeterli olacak.