Ekonomi
TRT Haber 09.04.2026 09:12

Elektrik piyasasında denetim TEİAŞ’a devredildi

Yeni düzenlemeye göre elektrik piyasasında yan hizmet sağlayacak tesisler, hizmet sunabilmek için TEİAŞ onaylı sertifika veya test raporu almak zorunda olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektrik piyasasında yan hizmetlere ilişkin denetim ve test süreçlerinde yetki Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinde olacak.

Daha önce bağımsız firmalarca yürütülen bazı işlemler de artık TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek. Yan hizmet sağlayacak tesislerin performans testleri yine doğrudan TEİAŞ tarafından yapılacak.

Tesisler, hizmet sunabilmek için TEİAŞ onaylı sertifika veya test raporu almak zorunda olacak.

TEİAŞ’ın denetimlerinde yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen tesislerin sertifikaları geçersiz sayılacak.

Bu durumda ilgili işletmelerin 60 gün içinde testlerini yenileyerek yeniden belge sunmaları gerekecek.

1 Eylül'den itibaren TEİAŞ yürütecek

1 Ocak 2025 sonrası lisans alan üretim tesislerine, frekans hassasiyet modu testi yapma zorunluluğu da getirildi. Yan hizmet performans testlerinin tamamen TEİAŞ tarafından yürütülmesi 1 Eylül 2026 itibarıyla başlayacak.

Bu tarihe kadar yapılacak testlerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi gözlemcisi bulunması yeterli olacak.

Sıradaki Haber
Petrol fiyatları ABD-İran ateşkesindeki belirsizlikle yükselişe geçti
SON HABERLER
10:31
Soykırımcı İsrail, Lübnan'da 17 kişiyi daha öldürdü
10:24
Devletten Osmaniye'deki selzedelere 2 milyon lira destek
10:22
ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi, Trump'ın NATO'dan çekilmesinin "yasa dışı" olacağını savundu
10:15
Malatya Sultansuyu Barajı tam kapasiteyle yeniden hizmete girdi
10:19
İran'ın İslamabad Büyükelçisi, İran heyetinin Pakistan'a gideceğine ilişkin paylaşımını sildi
10:16
Petrolde "arz endişesi" ateşkesin önüne geçti
41 gün kapalı kalan Mescid-i Aksa yeniden açıldı
41 gün kapalı kalan Mescid-i Aksa yeniden açıldı
