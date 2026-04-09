ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi, Trump'ın NATO'dan çekilmesinin "yasa dışı" olacağını savundu

Krishnamoorthi, Trump'a gönderdiği mektupta, Başkan'ın ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimaline ilişkin söylemlerinden "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Kongre'nin, halihazırda bir başkanın Senato'nun üçte ikisinin onayı ya da Kongre kararı olmadan NATO'dan çekilmesini yasaklayan yasal hükümleri yürürlüğe koyduğuna dikkati çeken Krishnamoorthi, "ABD'nin NATO'dan tek taraflı ayrılması hem stratejik açıdan sorumsuz hem de mevcut yasalar uyarınca yasa dışı olacaktır." ifadesini kullandı.

Krishnamoorthi, Trump'ın söz konusu ifadelerinin "ülkenin güvenliği pahasına rakipleri güçlendirme" riski taşıdığını kaydetti.

Resmi çekilme olmasa dahi ABD'nin NATO'ya bağlılığına dair şüphe uyandırmanın küresel istikrarsızlığın arttığı bir dönemde ittifakın caydırıcılığını zayıflatabileceğini belirten Krishnamoorthi, Trump'a, "ABD yasalarının açık gerekliliklerini kabul etme" çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Trump, İngiliz The Telegraph gazetesinde 1 Nisan'da yayımlanan mülakatında, ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimalini "gözden geçirilmenin de ötesinde" olarak nitelemiş, "(NATO) Onların kağıttan kaplan olduğunu hep biliyordum, bu arada (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de bunu biliyor." ifadesini kullanmıştı.

Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, dün Beyaz Saray'da basına kapalı görüşme yapmıştı.