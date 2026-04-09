Açık 1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 09.04.2026 06:39

Petrol fiyatları ABD-İran ateşkesindeki belirsizlikle yükselişe geçti

Küresel petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes sürecine ilişkin endişelerin artmasıyla perşembe günü Asya işlemlerinde yükseliş kaydetti. İsrail'in Lübnan'a yönelik şiddetli saldırıları ve Tahran'dan gelen misilleme uyarıları, piyasalardaki arz endişelerini tetikledi.

İki haftalık şartlı ateşkes ve stratejik Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı haberiyle çarşamba günü sert düşüş yaşayan petrol fiyatları, bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Brent petrolün varil fiyatı üzde 2,2 artışla 96,70 dolara, ABD Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 2,8 yükselişle 96,90 dolara ulaştı.

Fiyatlar, savaşın başladığı 28 Şubat öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.

Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik sürüyor: Deniz trafiği durma noktasında
"Ateşkes hala çok kırılgan"

Ekonomistler, ABD ve İran arasındaki görüşmelerin hassasiyetini koruduğuna dikkat çekerek, enerji sevkiyatının ana rotası olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin piyasaların ana odak noktası olacağını belirtti.

Hasar gören petrol ve gaz tesislerinin onarılmasının zaman alacağı ve bu durumun fiyatları en az bir yıl daha yüksek seviyelerde tutabileceği öngörüldü.

Gemi trafiğinde bekleyiş sürüyor

Ateşkes anlaşmasının en kritik maddelerinden biri olan Hürmüz Boğazı'nın güvenli kullanımı konusunda belirsizlikler devam etti.

İran Deniz Kuvvetleri'nin, izinsiz geçiş yapmaya çalışan gemilerin hedef alınacağına dair uyarıları denizcilik şirketlerine ulaştı.

Savaş öncesi günde ortalama 130 geminin geçtiği boğazdan, anlaşma sonrası sadece birkaç geminin geçiş yaptığı bildirildi. Denizcilik takip firmaları, trafiğin normal seviyeye dönmesi halinde bile mevcut birikmenin temizlenmesinin en az 10 gün süreceğini açıkladı.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırıları

Lübnan'ın ateşkes kapsamında olup olmadığına dair tartışmalar sürerken, İsrail çarşamba günü bölgeye yönelik en ağır bombardımanlarından birini gerçekleştirdi.

Saldırılarda en az 182 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah ise bu saldırılara karşılık olarak İsrail'in kuzeyine roket fırlattığını duyurarak operasyonları ateşkes ihlali olarak tanımladı.

Diplomatik temaslar kapsamında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in cumartesi günü Pakistan'da İranlı yetkililerle müzakerelere katılması bekleniyor.

ETİKETLER
ABD Akaryakıt Altın Benzin Brent Petrol Dolar İran Petrol
Sıradaki Haber
Filistin çocuk hakları örgütü İsrail'in baskısı sonrası kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:17
Filistin topraklarını gasbeden işgalciler Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
07:12
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
07:08
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Uymayan bedelini öder
07:06
Kırılgan ateşkeste son 24 saat: Neler oldu?
06:57
Soykırımcı İsrail, gazetecileri öldürmeye devam ediyor
06:49
Barış müzakerelerinde zorlu süreç: Tarafların teklifleri arasında uçurum var
Erzurum'a nisanda kar sürprizi
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ