Filistin çocuk hakları örgütü İsrail'in baskısı sonrası kapatıldı

Kuruluş, bu kararın İsrail'in Filistinli insan hakları örgütlerine yönelik "sistematik kriminalizasyon" politikaları ve üzerlerinde kurulan baskılar nedeniyle alındığını açıkladı.

35 yıllık hak mücadelesi sona erdi

Kapanma kararına ilişkin yapılan resmi açıklamada, Filistinli çocukların soykırım, apartheid ve askeri işgal koşulları altında yaşadığına dikkat çekildi.

DCIP, yasa dışı İsrail yerleşimlerinin hızla genişlemesinin çocuk hakları üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

"Bayrağı başkalarına devrediyoruz"

Onlarca yıldır her türlü zorluğa rağmen Filistinli çocukları korumak için çalıştıklarını vurgulayan örgüt yönetimi, mevcut şartlar altında operasyonlarını sürdürmenin imkansız hale geldiğini ifade etti.

Açıklamada, "Artık bu mücadeleyi üstlenecek ve Filistinli çocukların hak ettiği gelecek için savaşacak başkalarına bakıyoruz" denilerek uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.