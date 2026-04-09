Kırılgan ateşkeste son 24 saat: Neler oldu?

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik en ağır saldırılarını gerçekleştirdi. Başkent Beyrut'un merkezini ve yoğun nüfuslu bölgeleri uyarı yapmadan hedef alan bombardımanlarda, Lübnan Sivil Savunma verilerine göre en az 254 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç, sahadaki durumu "korkunç" ve "yıkıcı" olarak nitelendirirken, bölgede büyük bir panik dalgası hakim oldu.

Hürmüz Boğazı'nda "mayın" krizi ve kapatma tehdidi

Küresel enerji sevkiyatının kalbi olan Hürmüz Boğazı'nın açılması süreci, İsrail’in saldırılarıyla tehlikeye girdi.

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in operasyonlarını durdurmaması halinde karşılık vereceklerini duyurdu.

Tahran yönetimi, boğazda "deniz mayını riski" bulunduğu gerekçesiyle gemiler için alternatif rotalar yayımlarken, İsrail’in geri adım atmaması durumunda stratejik geçidi tamamen kapatabileceği uyarısında bulundu.

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Uymayan bedelini öder

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı son paylaşımda, İran ile varılan geçici ateşkes sürecine ilişkin sert mesajlar verdi. Trump, Tahran yönetiminin "gerçek anlaşmaya" tam olarak sadık kalmaması durumunda, bölgedeki Amerikan askeri varlığının harekete geçeceğini duyurdu.

Trump paylaşımında, "Büyük ordumuz şu an dinleniyor ve bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Eğer herhangi bir nedenle bu gerçekleşmezse, ki bu son derece düşük bir ihtimal, o zaman "Çatışma Başlar", daha büyük, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde, daha önce hiç görülmemiş bir şekilde. Uzun zaman önce kararlaştırılmıştı ve tüm sahte söylemlere rağmen - NÜKLEER SİLAHLAR YOK OLACAK ve Hürmüz Boğazı AÇIK VE GÜVENLİ OLACAK. Bu arada büyük ordumuz dinleniyor, aslında bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor. AMERİKA GERİ DÖNDÜ!"

Diplomasi trafiğinde "Lübnan" çatlağı

Ateşkesin kapsamı konusunda Washington, Tel Aviv ve Tahran arasında derin görüş ayrılıkları yaşandı.

Trump yönetimi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın ateşkes anlaşmasına dahil olmadığını kesin bir dille açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Lübnan için hiçbir zaman söz verilmediğini belirtirken; İran, Hizbullah’ı da kapsayan topyekun bir duraklama konusunda ısrarını sürdürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise taraflara Lübnan'ı da sürece dahil etme çağrısında bulundu.

Kritik zirve öncesi sert söylemler

Cuma günü Pakistan'da yapılması planlanan ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğinin ele alınacağı müzakereler öncesinde taraflardan karşılıklı tehditler yükseldi.

Netanyahu, "tamamlanması gereken hedefleri" olduğunu vurgulayarak çatışmaya hazır olduklarını belirtirken, Pentagon Başkanı Pete Hegseth, ABD güçlerinin teyakkuzda beklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı.

Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye’nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı.