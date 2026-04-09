Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik sürüyor: Deniz trafiği durma noktasında

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes açıklamasıyla boğazın tamamen yeniden açılacağı beklentisi oluşsa da, bölgeden gelen veriler durumun ciddiyetini koruduğunu gösterdi.

Çarşamba günü erken saatlerde dar geçitten yalnızca birkaç gemi geçebildi.

Savaş öncesi dönemde günlük ortalama 130 geminin kullandığı rotadaki trafik, İsrail'in Lübnan operasyonları sonrası neredeyse tamamen kesildi.

İran'dan hamle: Geçişler askıya alındı

İsrail'in saldırılarını ateşkes ihlali olarak nitelendiren İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan tüm geçişleri durdurduğunu veya askıya aldığını duyurdu.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre Devrim Muhafızları, gemilerin deniz mayınlarından korunması amacıyla alternatif trafik güzergahları ilan etti.

Denizde mayın tehlikesi

Dar geçidin gerçekten mayınlanıp mayınlanmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Bu durumun İran tarafından bir gözdağı verme yöntemi mi olduğu yoksa somut bir tehdit mi teşkil ettiği araştırılıyor.

Uzmanlar, boğazın mayınlanmış olması ihtimalinin durumu çok daha karmaşık hale getireceği uyarısında bulundu.

Taraflar boğazın açılması konusunda uzlaşsa dahi, denizin mayınlardan temizlenmesinin haftalar, aylar hatta yıllar alabileceği ifade edildi.