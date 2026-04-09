Dünya
The Guardian 09.04.2026 06:54

Soykırımcı İsrail, gazetecileri öldürmeye devam ediyor

İsrail ordusunun çarşamba günü Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırılarda üç gazeteci daha yaşamını yitirdi. Gazze'de bir Al Jazeera muhabiri hedef alınırken, Lübnan'da iki yerel gazeteci saldırıların kurbanı oldu.

Soykırımcı İsrail, gazetecileri öldürmeye devam ediyor

Associated Press'in Al Jazeera'ye dayandırdığı habere göre, muhabir Muhammed Vişah, Gazze şehrinin batısında düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybetti.

Lübnan'da iki gazeteci öldürüldü

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanlarında iki Lübnanlı gazetecinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bölgedeki çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte, basın mensuplarının güvenliğine yönelik endişeler uluslararası kamuoyunda artmaya devam etti.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Dünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirilmişti.

