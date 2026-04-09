Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman: En az 254 ölü

İsrail tarafı, saldırıların 10 dakika gibi kısa bir sürede 100'den fazla merkezi hedef aldığını açıkladı.

Bombardımanda Beyrut'un güney mahalleleri, Lübnan'ın güney bölgeleri ve Bekaa Vadisi doğrudan hedef alındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini, 890 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor

Saldırılar, İsrail Başbakanlık Ofisi ve ABD yönetiminden gelen açıklamaların ardından yaşandı.

Washington ve Tel Aviv, İran ile yapılan ateşkes anlaşmasının Lübnan'daki çatışmaları kapsamadığını bildirdi.

Hizbullah ise anlaşmadan bu yana herhangi bir saldırı üstlenmezken, misilleme hakkının saklı olduğunu duyurdu ve yerinden edilen ailelere eve dönüş için resmi açıklama beklemeleri uyarısında bulundu.

İnsani kriz derinleşiyor

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Lübnan'da aralarında 130 çocuğun da bulunduğu 1700'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Nüfusun beşte birine tekabül eden 1,2 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Okulların sığınaklara dönüştürüldüğü ülkede, birçok aile sokaklarda veya araçlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan hükümeti, İsrail ile doğrudan müzakerelere açık olduğunu bildirse de İsrail yönetimi bu teklife henüz yanıt vermedi.