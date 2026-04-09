Gündem
TRT Haber 09.04.2026 10:22

Devletten Osmaniye'deki selzedelere 2 milyon lira destek

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Osmaniye Kadirli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) 2 milyon lira kaynak aktarıldı.

Devletten Osmaniye'deki selzedelere 2 milyon lira destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak yağışların başladığı ilk andan itibaren saha çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Sel felaketinin ardından, SYDV ekiplerince inceleme, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarının ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünün altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Osmaniye Kadirli ilçesi SYDV'ye 2 milyon lira tutarında kaynak aktardık Devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yoğun yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Evleri zarar gören ve yaşamları olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz.”

Osmaniye'de temizlik ve hasar tespiti başlatıldı
Osmaniye'de temizlik ve hasar tespiti başlatıldı

Selde iki kişi yaşamını yitirdi

Bakan Göktaş ayrıca sel felaketinden etkilenen vatandaşların psikososyal destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ekiplerin sahada hazır olduğunu aktardı.

İlk belirlemelere göre 208 hane, 22 işyeri ve 16 araç hakkında hasar ihbarında bulunulduğunu ve iki can kaybının yaşandığını bildiren Göktaş, “AFAD ekipleri tarafından ihbarların değerlendirilmesi ve Kadirli Belediye ekiplerince sel sularının tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakanlık olarak uzman personelimizle psikososyal destek çalışmalarına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'de sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

