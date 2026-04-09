Düşen C-130 uçağımızın teknik incelemesinde son durum: Patlayıcı madde artığına rastlanmadı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi Türk askeri kargo uçağımıza yönelik yürütülen incelemelerde son durum raporu paylaşıldı.

Raporda yer alan bilgilere göre teknik rapor çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Raporda, Uçuş Veri Kayıt Cihazı(Flight Data Recorder / FDR) kayıtları incelendiğinde, kaza anına kadar dijital veri kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde herşeyin normal devametiği, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın anigeliştiği, uçak kuyruk konisi bölgesinin uçak gövdesinden ayrılması nedeniyle FDR'a ait güç ve veri kablolarınin kopması sonucu kaydın sonlandığı, dolayısıyla kayıt cihazinda kazayı aydınlatacak ilave veriler bulunmadiğı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından uçak enkazından alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, içerden ve dişarıdan patlayıcı madde artiğına rastlanmadığı belirtildi.