Gündem
AA 08.04.2026 16:20

Osmaniye'de temizlik ve hasar tespiti başlatıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenen alanlarda temizlik ve hasar tespit çalışması başlatıldı.

Osmaniye'de temizlik ve hasar tespiti başlatıldı
[Fotograf: AA]

Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu zarar gören alanlarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çevre ilçelerden gelen belediye ekiplerinin de desteğiyle selde sürüklenen araçların kurtarılması için çalışma gerçekleştiriliyor.

Osmaniye'de selin ardından yaralar sarılıyor
Osmaniye'de selin ardından yaralar sarılıyor

İş yerleri su ve balçık altında kalan esnaf da sağlam kalan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.

Osmaniye'de temizlik ve hasar tespiti başlatıldı

Su basan hastanedekiler çevredeki sağlık kuruluşlarına nakledildi

Mehmet Can Caddesi'ndeki özel bir hastanenin zemini ve altındaki üç katında su baskını yaşandı.

Elektrik kesintisinin de meydana geldiği hastanedeki hastalar, ambulans ve özel araçlarla çevredeki başka sağlık kuruluşlarına nakledildi.

Hastane genel koordinatörü Dr. Mustafa Gürlek, selde elektrik panoları, jeneratör sistemi ve görüntüleme cihazlarının sular altında kaldığını belirterek, "Dün akşamdan bu yana suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Hastanedeki faaliyet tamamen durduruldu. Hastaları tahliye ettik çünkü elektrik ve diğer sistemler tamamen çöktü." dedi.

Eğitime ara verildi

Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün öğleden sonra saat 13.00 itibarıyla eğitim- öğretime ara verildiği bildirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapılmış, bazıları da sular altında kalmıştı. Selde sürüklenen bir araçtaki Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul hayatını kaybetmişti.

