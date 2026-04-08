Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Na'san ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral El-Na’san ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.