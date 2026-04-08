Kadıköy'de yanan tekneden 4 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kadıköy ilçesi Haydarpaşa Limanı önlerinde, özel bir teknede yangın çıktığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 2 hızlı tahlisiye botunun görevlendirildiği belirtildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Haydarpaşa Limanı önlerinde, bir özel teknede yangın çıktığı bilgisinin alınması üzerine, olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-81,… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 8, 2026

Açıklamada, kurtarma faaliyetinde özel teknedeki 4 kişinin, Sahil Güvenlik botuna alındığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve yangının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botlarınca söndürüldüğü kaydedildi.