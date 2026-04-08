Türkiye'den İran'a tıbbi yardım

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Bizler, rotasını her daim kardeşliğe ve şifaya çeviren bir iyilik medeniyetinin temsilcileriyiz. “Önce İnsan” anlayışıyla, gönül coğrafyamızın her köşesindeki mazlumlara destek olmaya, yaraları sarmaya ve umudu yeşertmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu inançla hazırlanan tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım tırlarının, İran’a doğru yola çıktığını belirten Memişoğlu, "İnsanı yaşatmayı merkeze alan bir anlayışla, sahip olduğumuz tüm imkânları şifa bekleyenler için seferber etmeyi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.