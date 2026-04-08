Hafif Sağanak Yağışlı 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.04.2026 13:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat’tan bu yana bölgeyi "yangın yerine çeviren" savaşta ilan edilen ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu gelişmeden duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, sürecin hassasiyetle yönetilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Erdoğan, "28 Şubat’tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Pakistan başta olmak üzere tüm aktörleri tebrik ediyoruz"

Ateşkesin sağlanmasında rol oynayan ülkelere ve taraflara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın bu süreçteki kritik rolüne vurgu yaptı. "Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz." dedi.

"Türkiye barışın sesini yükseltmeye devam edecek"

Coğrafyanın barış ve istikrara duyduğu ihtiyaca değinen Erdoğan, Türkiye'nin yapıcı rolünü sürdüreceğinin altını çizerek, "Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan ABD-İsrail-İran Savaşı
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Zeugma’ya ziyaretçi ilgisi: 3 ayda 73 bin kişi
Zeugma’ya ziyaretçi ilgisi: 3 ayda 73 bin kişi
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ