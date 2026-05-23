8. Etnospor Kültür Festivali'ne üçüncü gününde yoğun ilgi

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, TRT'nin iletişim ortağı olduğu festivalin üçüncü günü yoğun katılımla geçti.

Hafta sonu olması sebebiyle vatandaşlar festival alanına akın etti.

Festival, farklı coğrafyalardan gelen sporcuları, sanatçıları, zanaatkarları, kültür insanlarını ve ziyaretçileri aynı atmosferde buluşturdu. Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde, gençler, aileler ve çocuklar gün boyunca farklı etkinlik alanlarında vakit geçirdi.

Özellikle atlı cirit gösterileri, güreşler ve okçuluk, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Festivalde TRT standı da yoğun ilgi gördü. TRT 1'in en sevilen dizilerinden Kod Adı Kırlangıç oyuncuları da TRT'nin standında hayranlarıyla bir araya geldi. Dizinin sevenleri, oyuncularla fotoğraf çektirebilmek için uzun kuyruk oluşturdu.

8. Etnospor Kültür Festivali, yarın yapılacak etkinliklerle tamamlanacak.