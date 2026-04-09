TRT Haber 09.04.2026 00:11

Standartlara aykırı basılan plakalar ücretsiz değiştirilecek

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından standartlara aykırı basıldığı trafik ekiplerince tespit edilen plakalar ücretsiz olarak yenilenecek.

Standartlara aykırı basılan plakalar ücretsiz değiştirilecek

Resmî Gazete’de yayımlanan "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile araç tescil plakalarının basım, dağıtım ve denetim süreçlerine ilişkin önemli kararlar alındı.

Vatandaş mağduriyeti önlenecek

Yönetmeliğin 31'inci maddesine eklenen yeni fıkra ile plaka basmaya yetkili kuruluşların sorumlulukları artırıldı. Buna göre, yetkili kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespit edilmesi halinde, vatandaştan yeni bir "plaka basım talep belgesi" istenmeyecek. Standart dışı olduğu belirlenen bu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin yenisiyle değiştirilecek.

Ayrıca yapılan bir diğer değişiklikle, ilgili yönetmeliğin plaka basım ve dağıtım süreçlerini düzenleyen maddesine "basım sonrasındaki fotoğraf kayıtları" ibaresi de eklendi. Böylece, plaka basım ve dağıtım aşamalarının yanı sıra basım sonrası fotoğraf kayıtlarının alınması da yönetmelik kapsamına dahil edilmiş oldu.

Yeni kalıplar için 2027'ye kadar geçiş süresi

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile tescil plakalarının nitelik ve ölçülerine dair geçiş hükümleri de netleştirildi. Plaka basımında kullanılacak kalıplar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından 1 Ocak 2027 tarihine kadar yetki verilen ilgili odalara dağıtılacak.

Bu tarihten önce yetkili kuruluşlarca basılmış olan, üzerinde resmi mühür ve gerekli güvenlik işaretleri bulunan mevcut araç tescil plakaları ise geçerliliğini koruyacak ve ölçülere uygun kabul edilecek.

