Açık 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.04.2026 00:53

BM: Lübnan'da son haftalarda 1,2 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da son haftalarda 1,2 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Pope, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Lübnan'da devam eden saldırıların "son derece endişe verici" olduğunu belirten Pope, "Son haftalarda 1,2 milyon insan yerinden edildi ve bunların çoğu çocuk." ifadesini kullandı.

Pope, itidal ve acil gerilim azaltma çağrısında bulunarak, göçmenler ve yerinden edilmiş kişiler dahil sivillerin her zaman korunması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 254 kişi için 1 günlük yas ilan edildi

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Lübnan Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 254 kişi için 1 günlük yas ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ