BM: Lübnan'da son haftalarda 1,2 milyon kişi yerinden edildi

Pope, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Lübnan'da devam eden saldırıların "son derece endişe verici" olduğunu belirten Pope, "Son haftalarda 1,2 milyon insan yerinden edildi ve bunların çoğu çocuk." ifadesini kullandı.

Pope, itidal ve acil gerilim azaltma çağrısında bulunarak, göçmenler ve yerinden edilmiş kişiler dahil sivillerin her zaman korunması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.