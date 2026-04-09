İstanbul'da apartmanda yangın

Gümüşpınar Mahallesi Sakızağacı Caddesi Kirazlı Sokak ile Sürmeli Sokak kesişimindeki 3 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla apartman sakinleri tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın binada hasara neden oldu.