Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ana başlıkları ABD-NATO ilişkileri ve ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşması oldu. Görüşme sonrası ortak açıklama yapılmadı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Amerikan medyasına görüşmeyi değerlendirdi.

Rutte, "Trump ile oldukça açık ve samimi bir görüşme yaptık" dedi. Rutte, Trump'ın NATO müttefiklerinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğini belirtti. "Trump'a çoğu Avrupa ülkesinin destek verdiğini söyledim" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Trump, "NATO’ya ihtiyacımız olduğunda yanımızda değildi, tekrar ihtiyacımız olursa da yanımızda olmayacak" dedi.

Trump paylaşımında, NATO'nun Grönland konusunda ABD'ye destek vermemesini de eleştirdi.