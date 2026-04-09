TRT Haber 09.04.2026 03:03

Trump: NATO'ya ihtiyacımız olduğunda yanımızda değildi

ABD ile NATO arasında gerilim yaşandığı bir dönemde kritik bir görüşme gerçekleşti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ana başlıkları ABD-NATO ilişkileri ve ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşması oldu. Görüşme sonrası ortak açıklama yapılmadı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Amerikan medyasına görüşmeyi değerlendirdi.

Rutte, "Trump ile oldukça açık ve samimi bir görüşme yaptık" dedi. Rutte, Trump'ın NATO müttefiklerinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğini belirtti. "Trump'a çoğu Avrupa ülkesinin destek verdiğini söyledim" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Trump, "NATO’ya ihtiyacımız olduğunda yanımızda değildi, tekrar ihtiyacımız olursa da yanımızda olmayacak" dedi.

Trump paylaşımında, NATO'nun Grönland konusunda ABD'ye destek vermemesini de eleştirdi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilere mayınlara karşı alternatif rota açıkladı
İstanbul'da apartmanda yangın
Tahran Belediye Başkanı: ABD ateşkesi ihlal etti
Lunaparktaki oyun aletinden düşen kişi öldü
İran: Düşürülen bir İHA nedeniyle bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı
ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Beyaz Saray'da görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
