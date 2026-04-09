Türkiye
AA 09.04.2026 04:29

Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Malazgirt Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bir günlük bebek ile annesini taşıyan ambulans, Karakale köyü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kazada ambulans sürücüsü paramedik T.A, sağlık çalışanları P.A. ve İ.Y. ile ambulanstaki anne F.T. ve bebeği yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ambulans Muş Trafik Kazası
İstanbul'da apartmanda yangın
Erzurum'a nisanda kar sürprizi
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
