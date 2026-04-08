Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin lira ceza

Yıldızevler Mahallesi 317. Sokak'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, K.A. yönetimindeki minibüsü durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Niyazi Bahçecioğlu Caddesi üzerinde polis ekiplerince sıkıştırılan K.A, aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından Yıldırım Beyazıt Mahallesi Arif Sokak'ta yakalandı.

Yapılan kontrolde 3,27 promil alkollü olduğu tespit edilen K.A'ya; "dur ihtarına uymama", "alkollü araç kullanma", "sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanma" ve diğer trafik ihlalleri nedeniyle toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücünün, belgeyi geri alma süresi 2 yıl uzatıldı. Ayrıca minibüs, 60 gün süreyle trafikten menedildi.

K.A. hakkında "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.