Tuzla'da kumaş fabrikasındaki yangın söndürüldü

Yangın, saat 21.45 sıralarında Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'nde bulunan kumaş fabrikasında çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle fabrikadan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, UMKE ve polis ekipleri geldi.

Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.