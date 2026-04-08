Çok Bulutlu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.04.2026 20:02

Eşini darp eden sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

Gaziantep'te 3 çocuk annesi eşini darbeden ve hakkında dava açılan sanığın, ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verildi.

Eşini darp eden sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Feyzullah Y. ile avukatı katıldı.

Müşteki 3 çocuk annesi Nazlı Y, avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi avukat Melisa Çiftçi Gök ile Gaziantep Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık, önceki savunmaları tekrar ettiğini belirterek, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden hakim, mevcut deliller kapsamında dosyanın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi.

Dava dosyasının, ağır ceza mahkemesine gönderileceği belirtildi.

Merkez Şehitkamil ilçesinde Nazlı Y, 28 Ocak'ta 9 yıllık eşi Feyzullah Y. tarafından Gaziantep Adliyesi yakınlarında darbedilmiş, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan koca tutuklanmıştı.

ETİKETLER
Gaziantep Kadına Şiddet
Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ