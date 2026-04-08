Osmaniye Düziçi'nde yağış nedeniyle köprü çöktü

İlçede dün akşamdan bu yana aralıklarla süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle debisi yükselen Deliçay'ın üzerindeki köprü çöktü.

Köprünün çökmesi nedeniyle Karacaoğlan Mahallesi ile Göllüler köyü arasındaki yol ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Belediye Başkanı Mustafa İba, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yurdagül, gazetecilere, sağanakla ilgili ekiplerin sahada olduğunu ve gerekli tüm önlemleri aldıklarını kaydetti.