Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.04.2026 16:15

Manisa'da bağlar su altında kaldı

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Manisa'da Turgutlu, Salihli ve Ahmetli ilçelerinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu bağları su bastı.


[Fotograf: AA]

Kentte etkili olan yağışların ardından tarım arazileri, bağ evleri ve hayvan damlarını su bastı. Gediz Nehri'nin taşması sonucu Turgutlu, Salihli ve Ahmetli ilçelerinde bağlar su altında kaldı.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, şubat ayından itibaren aralıklarla etkili olan yağışların özellikle son haftalarda arttığını söyledi.



Geçen yıl mart ayında bir ayda düşen yağışın bu yıl bir günde gerçekleştiğini belirten Yalvaç, yağışlar sayesinde sulama maliyetinden tasarruf ettiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Çiftçiler olarak normalde mart ayına kadar bağlarımızı don olayından korumak amacıyla sularız ancak bu yıl yağışlar sayesinde buna gerek kalmadı. Bazı bölgelerdeki bağlarımız neredeyse tamamen su içindeydi. Sular yavaş yavaş çekilmeye başladı. Yağmur sularının taşıdığı alüvyonla toprak verimliliğimiz arttı. Bağların 5 ila 10 gün su altında kalması ürüne zarar vermez ancak suyun uzun süre çekilmemesi köklerde kurumalara yol açabilir."



Aşırı yağışların bazı bağlarda mantar hastalığına neden olduğunu aktaran Yalvaç, üreticilerin kısa sürede ilaçlama yapması gerektiği uyarısında bulundu.

Sıradaki Haber
Katil İsrail, Lübnan'da onlarca kişiyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
