AA 08.04.2026 14:53

Bolu Dağı Tüneli'nde tır, arızalanan otomobile çarptı: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde arıza yapan otomobile tırın çarpması sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

[Fotograf: AA]

Ankara istikametinde seyreden S.Y. yönetimindeki otomobil, tünel içinde arıza yaparak durdu. Bu sırada arkadan gelen O.G. idaresindeki tır, duran araca çarptı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ile araçtaki 1’i çocuk 4 yaralı, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza anını anlatan tır sürücüsü O.G., "Yağış nedeniyle yer ıslaktı, tünel içerisinde seyrederken sağ şeritte duran otomobili son anda gördüm. Otomobile çarpmamak için çok çaba sarf ettim ama bu kadar kurtarabildim." dedi.

Ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

