Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 11 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Ersin oğlum, gel teslim ol. Yolunuz yol değil. Bizi perişan ettiniz. Sen gelene kadar eyleme devam edeceğim." dedi.

Oğlu için eyleme katıldığını belirten Halit Altun ise "Oğlum etmeyin, eylemeyin, yapmayın. Şu an yanlış yerdesiniz. Toprağımız, her şeyimiz burada. Gelin kendi bağınızda yaşayın." ifadelerini kullandı.