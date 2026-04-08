Çok Bulutlu 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.04.2026 14:29

Trump, İran ile varılan anlaşmanın detaylarını açıkladı

ABD Başkanı Trump: “İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz. 15 maddenin çoğu üzerinde zaten anlaşmaya varıldı”

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İslamabad'da yapılması planlanan görüşmeler öncesinde Tahran'ın nükleer programına ilişkin tutumunu açıkladı.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, İran'ın artık uranyum zenginleştirmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Trump, ABD'nin "oldukça verimli bir rejim değişikliğinden geçtiğini" ifade ettiği İran ile yakın çalışacağını kaydetti.

Paylaşımında, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen duracağını vurgulayan Trump, yerin derinliklerine gizlenmiş nükleer kalıntıların ABD tarafından çıkarılıp bölgeden uzaklaştırılacağını ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca, geçen haziran ayında İran nükleer tesislerine düzenlenen saldırıdan bu yana zenginleştirilmiş uranyum stoklarının uydu aracılığıyla izlendiğini ekledi.

Pakistan: İran, ABD ile İslamabad'da yapılacak müzakerelere katılacağını teyit etti

Silah satan ülkelere gümrük vergisi tehdidi

Uzun vadeli bir barış anlaşmasına yönelik ılımlı mesajlar vermesine rağmen Trump, İran'ın müttefiklerine yönelik sert bir uyarıda da bulundu.

İran'a askeri silah tedarik eden her ülkeye, ABD'ye sattıkları tüm mallar üzerinden derhal geçerli olmak üzere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyuran Trump, bu konuda hiçbir istisna veya muafiyet tanınmayacağını belirtti.

Yaptırımlar ve tarifeler kaldırılacak

Trump, müzakere sürecinin bir parçası olarak İran'a yönelik uygulanan yaptırımların ve tarifelerin kaldırılacağını açıkladı.

Savaşı sona erdirmek amacıyla ABD tarafından önerilen 15 maddelik planın birçok maddesi üzerinde şimdiden mutabakata varıldığını savunan Trump'ın bu iddialarına ilişkin İran makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

ETİKETLER
ABD Donald Trump İran
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ