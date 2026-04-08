AA 08.04.2026 14:12

İran: Lavan Adası'ndaki rafineride meydana gelen patlama "düşman saldırısından" kaynaklandı

İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi, sabah saatlerinde Basra Körfezi'nde İran'a ait Lavan Adası'ndaki bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın "düşman saldırısından" kaynaklandığını ve rafineride yangın çıktığını açıkladı.

İran: Lavan Adası'ndaki rafineride meydana gelen patlama "düşman saldırısından" kaynaklandı

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi, Lavan Adası'ndaki bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Çarşamba günü saat 10 civarında, Lavan Adası'nda bulunan Lavan Petrol Rafinerisi tesisi, düşmanlar tarafından alçakça bir saldırıya maruz kaldı." ifadelerine yer verildi.

Saldırının ardından rafineride çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, çalışanların zamanında tahliyesi sayesinde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediği aktarıldı.

İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi, ülkenin yakıt tedarik ve dağıtım ağının istikrarlı olduğunu bildirdi ve halka yakıt tüketimini kontrol altında tutmaları çağrısında bulundu.

İran medyası, Lavan Adası'ndaki rafineride kaynağı henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiğini duyurmuştu.

ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Zeugma’ya ziyaretçi ilgisi: 3 ayda 73 bin kişi
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
