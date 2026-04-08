AA 08.04.2026 15:33

Antalya Havalimanı 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Antalya Havalimanı'nda yılın ilk üç ayında gelen ve giden yolcu sayısı 3 milyon 138 bin 499'a ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Antalya Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre, havalimanında martta iç hat yolcu trafiği 501 bin 841, dış hat yolcu trafiği 687 bin 568 oldu. Havalimanında geçen ay 1 milyon 189 bin 409 yolcuya hizmet verildi.

Mart ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 962, dış hatlarda 5 bin 197 olmak üzere toplamda 9 bin 159'a ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise martta toplamda 13 bin 592 ton oldu.

Yılın ilk çeyreğinde ise Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 3 milyon 138 bin 499, uçak trafiği 23 bin 797, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 35 bin 287 ton olarak gerçekleşti.

