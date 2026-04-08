Bakan Bolat Brüksel'de temaslarda bulunacak

Bakan Ömer Bolat'ın, hükümet temsilcileri, üst düzey AB ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya gelmesi, İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Wopke Hoekstra ile görüşmesi öngörülüyor.

Görüşmede, AB'nin yeşil dönüşüm politikalarının Türkiye'nin ticaretine etkileri, özellikle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) uygulama süreci ele alınacak.

Ziyarette, Türkiye-AB güncel ticaret politikaları ve çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesine odaklanılacak.

Karşılıklı yatırım ilişkilerine yönelik somut adımlar değerlendirilecek

Bolat'ın, ayrıca, mayıs ayında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunması beklenen Belçika Kraliyet Ekonomik Misyonu heyetinde yer alacak Brüksel-Başkent Bölgesi Başkanı Boris Dillies ve Belçikalı kuruluş temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanırken, karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik somut adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Bakan Bolat'ın, ziyaret kapsamında International Chamber of Commerce (ICC) ve Avrupa Odalar Birliği (Eurochambres) işbirliğiyle düzenlenen "Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Canlandırılması" konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'nda (High-Level Roundtable on Revitalising the Multilateral Trading System: Europe) ana konuşmacı olması da planlanıyor.

Bolat'ın toplantıda, küresel jeopolitik sorunların ekonomi ve ticaret politikalarına yansımaları ile çok taraflı ticaret sisteminin güncel durumuna ilişkin Türkiye'nin perspektifini paylaşması öngörülüyor.

Brüksel'de ikamet eden sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri ile kapsamlı bir istişare toplantısının yapılması, bu toplantıda Türkiye-AB ekonomik entegrasyonu ve iş dünyasının önceliklerinin görüşülmesi de bekleniyor.

Türkiye ve AB kurumları arasında düzenli istişareler devam ediyor

Son dönemde AB'nin ekonomi politikalarında öne çıkan ve iklim temelli önlemleri kapsayan SKDM ve "Made in EU" gibi AB ekonomisinin rekabetçiliğini artırmak üzere uygulamaya konulan stratejik politikalara ilişkin Türkiye ve AB kurumları arasında düzenli ve yakın istişareler yürütülüyor.

Bu doğrultuda uygulanmasına başlanan SKDM'nin, Türkiye ile AB arasındaki 233 milyar doları aşan ticaret hacminin gelişimine engel oluşturmaması, bu politikanın, Gümrük Birliği içerisindeki değer zincirlerinin güçlendirilmesini desteklemesi için teknik ve sektörel çalışmalar da aralıksız sürdürülüyor.

Öte yandan, AB menşei şartının Gümrük Birliği çerçevesinde ilke olarak Türkiye'yi de kapsamasını sağlayan yasal zeminin Sanayi Hızlandırma Yasa Taslağı'yla teyit edilmesi, AB açısından stratejik özerklik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Düzenlemenin, Türkiye'nin beklentilerini daha çok karşılayacak ve Gümrük Birliği'nin gereklerini tam yansıtacak şekilde nihai halini alması için gerekli çalışmalar ayrıca yürütülüyor. Bu doğrultuda, taslak düzenleme üzerinde belirsizlik oluşturan unsurların netleştirilmesi, özellikle otomotiv sektöründeki bölgesel değer zincirlerinin etkinliğinin korunmasına yönelik yapılacak ilave iyileştirmelere dair AB ile yakın diyalog ve işbirlikleri artarak devam ediyor.