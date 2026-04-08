Türkiye rüzgar enerjisinde küresel ortalamayı aştı

Dünya Rüzgar Enerjisi Birliğinin (WWEA) "2025 Dünya Rüzgar Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, Türkiye, geçen yıl rüzgar enerjisi kapasitesini 2 bin 142 megavat artırarak 15 bin megavatın üzerine çıkardı.

Rüzgar enerjisinde küresel büyüme oranı 2024'te yüzde 11,9'dan geçen yıl yüzde 14,3'e yükseldi.

Türkiye ise yıllık yüzde 15,5'lik büyüme oranıyla küresel ortalamayı geçti. Böylece, en büyük 30 pazar arasında büyüme hızı küresel ortalamanın üzerinde olan beş ülkeden biri oldu.

Dünya kapasitesinin üzerinde performans gösteren diğer ülkeler ise yüzde 50,8 ile Vietnam, yüzde 23,9 ile Şili, yüzde 23,2 ile Çin ve yüzde 13,1 ile Hindistan oldu.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına önem veren Türkiye'de, güneş ve rüzgar kurulu gücünün 2035'te 120 bin megavata çıkarılması hedefleniyor.

Son beş yılın en güçlü büyümesi kaydedildi

Dünya genelinde geçen yıl 169 bin 14 megavat kapasitenin devreye alınmasıyla toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 1 milyon 346 bin 866 megavata ulaştı.

Küresel rüzgar enerjisi sektörü geçen yıl yeni kurulumlarda yüzde 35 artışla 2020'den bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

Yaklaşık 3 bin teravatsaat elektrik üretimiyle rüzgar enerjisi küresel elektrik talebinin yüzde 11'inden fazlasını karşıladı.

Rapora göre, küresel rüzgar enerjisi büyümesinin lokomotifi, tek başına 130 bin megavat kurulum yapan Çin oldu. Dünya pazarındaki yeni kurulumların yüzde 77'sini gerçekleştiren Çin, toplam küresel kapasitenin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturdu.

Hindistan ise 6 bin 300 megavatlık yeni kapasite ekleyerek ABD'yi geride bıraktı ve yeni rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada ikinci en büyük pazar oldu.

ABD, geçen yıl 6 bin 272 megavat yeni kapasite ekleyerek listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Türkiye ise 2 bin 142 megavat yeni rüzgar enerjisi kurulumu yaparak dünyada yedinci sırada yer aldı.