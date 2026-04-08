ÖTV'siz araç alacağı sırada ölen engellinin mirasçılarından vergi alınamayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yüzde yüz engelli raporu olan kişi, ÖTV istisnasından faydalanarak araç satın aldı. Aracın satışının tescil işleminin yapıldığı tarihte, ÖTV istisnasından faydalanan kişi hayatını kaybetti.

Tescil işleminin, kişinin vefat saatinden sonra yapıldığının tespit edilmesi üzerine, Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü, araç alımında istisna tutulan yüzde 80 oranındaki verginin mirasçılardan alınmasına karar verdi.

Mirasçıların, Müdürlüğün kararının kaldırılmasına ilişkin dava açması üzerine dosya İstanbul 9. Vergi Mahkemesine geldi. Aracın satın alma işlemlerinin, murisin vefatından önce tamamlandığı kanaatine varan mahkeme, müdürlüğün kararını kaldırdı.

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesi ise kişinin ölümü nedeniyle ödenmeyen verginin murislerine ödettirilmesi gerektiğine hükmetti.

Ödenmeyen verginin murislere ödettirilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verildi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, benzer konularda, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. Vergi Dava Dairesince daha önce farklı yönde kararlar verildiği gerekçesiyle, kararlar arasındaki aykırılığın giderilmesi talebiyle konuyu Danıştay'a taşıdı.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca, araç teslim edilmeden kişinin hayatını kaybetmesine rağmen vefattan önce gerekli satış işlemlerinin yapıldığı, bu nedenle "aracın ilk iktisabının" gerçekleştiğini tespit ederek, ödenmeyen verginin murislere ödettirilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.