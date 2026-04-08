Hafif Sağanak Yağışlı 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 08.04.2026 11:47

Sebze ve meyvede fahiş fiyata 42,3 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılığı yapan 60 işletmeye toplam 42,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son dönemde özellikle sebze ve meyve ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 3 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen zincir marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 183 işletmeye toplam 96,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

Denetimler aralıksız sürüyor

Kurulun 7 Nisan 2026 tarihli bir sonraki toplantısında ise denetimlerin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 60 işletmeye daha toplam 42,3 milyon lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Böylece nisan ayındaki iki toplantıda uygulanan toplam ceza miktarı 138,9 milyon liraya ulaştı.

"Tedarik zincirinin tüm aşamaları takipte"

Bakanlık açıklamasında, üreticiden perakendeciye kadar tüm sürecin mercek altında olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi;

Sebze ve meyve üreticileri de dâhil olmak üzere, üretim noktalarından tedarikçilere, tedarikçilerden perakendecilere kadar tedarik zincirinin tüm aşamaları Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Küresel enerji piyasalarında "ateşkes" havası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Şehit babasının yolunda nöbet tutuyor
Şehit babasının yolunda nöbet tutuyor
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ