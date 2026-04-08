Ekonomi
TRT Haber 08.04.2026 11:03

Altın fiyatları ne olacak?

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkes süreci ve Fed'in faiz indirim beklentileriyle yükseliş eğilimini sürdüren altın fiyatları, gram bazında 6 bin 895 lira seviyesini test etti. Analistler, Fed toplantı tutanaklarının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik beklentilerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Güne pozitif bir başlangıç yapan gram altın, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 2,2 artışla 6 bin 895 lira seviyesine ulaştı.

Dün, ons fiyatındaki değer kazancına paralel olarak günü yüzde 1,2 yükselişle 6 bin 749 liradan tamamlayan gram altın, yeni günde bu ivmesini yukarı taşıdı. Serbest piyasada çeyrek altın 11 bin 530 liradan, cumhuriyet altını ise 46 bin 480 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı da küresel piyasalarda önceki kapanışın yüzde 2,3 üzerinde, 4 bin 814 dolar seviyesinde işlem görerek dikkatleri üzerine çekiyor.

Fiyatlardaki yükselişin arkasında ne var?

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin temelinde, Orta Doğu’da sağlanan diplomatik gelişmeler ve azalan enflasyonist endişeler yatıyor.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından enerji fiyatlarında istikrar sağlanması, enflasyon baskısını hafifletti. Bu durum, tahvil faizlerinde gerilemeye yol açarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi altına olan talebi destekledi.

Gözler Fed tutanaklarında

Analistler, altın fiyatlarının kısa ve orta vadeli seyri için bugün açıklanacak kritik verilere odaklanıldığını belirtiyor.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden uzmanlar, yurt dışında ise Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Fed'in son toplantısına ilişkin yayımlanacak tutanakların takip edileceğini bildirdi.
Piyasa uzmanları, "Fed tutanaklarından gelecek mesajlar, bankanın gelecek dönem yol haritasına dair ipuçları verecek. Bu mesajlar, varlık fiyatlarının yönü ve altındaki yükselişin kalıcılığı üzerinde belirleyici bir rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Altın
Çukurardıç Yaylası'nda sis
Çukurardıç Yaylası'nda sis
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
