Sağanak Yağışlı 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 08.04.2026 10:34

Ateşkes kararı altın piyasasına nasıl yansıdı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile sağlanan geçici ateşkesi duyurması, küresel piyasalarda taşları yerinden oynattı. Jeopolitik risklerin azalacağı beklentisine rağmen, makroekonomik belirsizliklerin sürmesi altın fiyatlarını 4 bin 850 doların üzerine taşıdı.

Küresel piyasalar, Orta Doğu’dan gelen kritik "ateşkes" haberiyle hareketlendi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iki haftalık geçici bir ateşkes sağlandığını ve bu anlaşmanın İsrail’i de kapsadığını duyurdu. Ateşkesin en kritik şartı ise Hürmüz Boğazı’nın tamamen trafiğe açılması olarak belirlendi.

Bu gelişme, Orta Doğu’daki savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana değer kaybeden altın fiyatlarında sert bir toparlanmayı beraberinde getirdi.

Altının onsu 4 bin 850 doları aştı

Ateşkes ilanıyla birlikte güvenli liman arayışı ve küresel büyümedeki yavaşlama endişeleri altını destekledi. Spot piyasada önceki gün yüzde 1,2 yükselen altının ons fiyatı, haberin ardından bugün yüzde 3,1 oranında değer kazanarak 4 bin 850 doların üzerine çıktı. Bu seviye, altın için son üç haftanın en yüksek noktası olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir diğer unsur ise doların küresel para birimleri karşısında kan kaybetmesi oldu. Doların zayıflamasıyla birlikte yatırımcılar değerli metallere yönelirken, Asya pay piyasalarında da olumlu bir hava esti ve endeksler yüzde 2’yi aşan kazançlar sağladı.

Gümüşte yüzde 5’lik "sıçrama"

Altındaki yükseliş ivmesi gümüş fiyatlarına daha sert yansıdı. Endüstriyel talebin yanı sıra yatırım aracı olarak da dikkat çeken gümüşün ons fiyatı, spot piyasada yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 77 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasalarda "belirsizlik" fiyatlanıyor

Analistler, ateşkesin bölgesel gerilimi bir süreliğine hafifletse de, makroekonomik belirsizliklerin ve küresel büyüme beklentilerindeki zayıflığın değerli metalleri desteklemeye devam ettiğini belirtiyor. İki haftalık sürenin sonunda bölgedeki durumun ne olacağı, altın ve gümüşün uzun vadeli grafiği üzerinde belirleyici olacak.

ETİKETLER
ABD-İsrail-İran Savaşı Altın
Çukurardıç Yaylası'nda sis
Çukurardıç Yaylası'nda sis
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ