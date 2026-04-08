Ateşkes kararı altın piyasasına nasıl yansıdı?

Küresel piyasalar, Orta Doğu’dan gelen kritik "ateşkes" haberiyle hareketlendi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iki haftalık geçici bir ateşkes sağlandığını ve bu anlaşmanın İsrail’i de kapsadığını duyurdu. Ateşkesin en kritik şartı ise Hürmüz Boğazı’nın tamamen trafiğe açılması olarak belirlendi.

Bu gelişme, Orta Doğu’daki savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana değer kaybeden altın fiyatlarında sert bir toparlanmayı beraberinde getirdi.

Altının onsu 4 bin 850 doları aştı

Ateşkes ilanıyla birlikte güvenli liman arayışı ve küresel büyümedeki yavaşlama endişeleri altını destekledi. Spot piyasada önceki gün yüzde 1,2 yükselen altının ons fiyatı, haberin ardından bugün yüzde 3,1 oranında değer kazanarak 4 bin 850 doların üzerine çıktı. Bu seviye, altın için son üç haftanın en yüksek noktası olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir diğer unsur ise doların küresel para birimleri karşısında kan kaybetmesi oldu. Doların zayıflamasıyla birlikte yatırımcılar değerli metallere yönelirken, Asya pay piyasalarında da olumlu bir hava esti ve endeksler yüzde 2’yi aşan kazançlar sağladı.

Gümüşte yüzde 5’lik "sıçrama"

Altındaki yükseliş ivmesi gümüş fiyatlarına daha sert yansıdı. Endüstriyel talebin yanı sıra yatırım aracı olarak da dikkat çeken gümüşün ons fiyatı, spot piyasada yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 77 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasalarda "belirsizlik" fiyatlanıyor

Analistler, ateşkesin bölgesel gerilimi bir süreliğine hafifletse de, makroekonomik belirsizliklerin ve küresel büyüme beklentilerindeki zayıflığın değerli metalleri desteklemeye devam ettiğini belirtiyor. İki haftalık sürenin sonunda bölgedeki durumun ne olacağı, altın ve gümüşün uzun vadeli grafiği üzerinde belirleyici olacak.