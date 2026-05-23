Düzce'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, meslek lisesi öğrencilerini çalışan olarak göstererek haksız teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil edenlere yönelik soruşturma başlattı.

Aralarında şirket yetkilileri ve kamu çalışanlarının da olduğu 21 şüpheli göz altına alındı.

"Dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme" suçlamalarıyla yakalanan şüpheliler adliye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u tutuklandı. 11 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.