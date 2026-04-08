Kuru meyve sektöründen 3 ayda 404 milyon dolar gelir

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, sektör, ocak-mart döneminde 120 ülke ve serbest bölgeye 75 bin 866 ton ürün gönderdi.

Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, Antep fıstığı, badem, ceviz, leblebi, elma kurusu gibi birçok ürünün yer aldığı sektörde dış satım karşılığında 404 milyon 460 bin dolar gelir elde edildi.

En fazla gelir 106 milyon dolarla çekirdeksiz kuru üzümden sağlandı. Kuru üzümü 97 milyon dolarla kuru incir, 66 milyon dolarla kuru kayısı, 32 milyon dolarla Antep fıstığı takip etti.

En büyük pazar Avrupa

Sektör en çok Avrupa ülkelerinden talep gördü. Avrupa ülkelerine 176 milyon 929 bin dolarlık ürün satıldı.

Almanya, talepte ilk sırada yer aldı, kuru meyve üreticileri bu ülkeye 56 milyon dolarlık ürün yolladı. Almanya'yı 45 milyon dolarla İngiltere, 38 milyon dolarla ABD, 31 milyon dolarla Fransa takip etti.

İhracatın yarısından fazlası Ege'den

Birlikler bazında en fazla ihracatı 248 milyon dolarla EİB üyesi firmalar gerçekleştirdi. EİB'in toplam ihracattaki payı yüzde 61,5 olarak kaydedildi.

EİB'i 69 milyon dolarla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri izledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, üzüm ve incir ürünlerinde dünyada bir tüketim kültürünün bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin üzüm, incir ve kayısı konusunda şanslı olduğunu ve ürünlerde lider olduğunu ifade eden Işık, "İlk çeyrekte 404 milyon dolar ihracatımız var. Geçen seneye göre miktar ve değer bazında noksanız. Birim fiyatı artırarak kendimizi koruyabildik. Geçen sene nisan ayında donla karşılaştık" diye konuştu.

Işık, zirai don ve kuraklık gibi etkenlere karşı kuru meyve üretiminde lisanslı depoculuğun, AR-GE ve ihtisas borsalarının önemli olduğunu, bu yönde çalışmaların çoğaltılması gerektiğini dile getirdi.

Üretimde hava olaylarının ve iklimsel değişimlerin belirleyici olduğuna dikkati çeken Işık, "Hava şartları iyi gidiyor. Bu hava şartlarıyla birlikte eylül, ekim, kasım, aralık 4 ayı eğer verimli bir şekilde geçirirsek, mahsulümüzü alırsak bu aradaki makası kapatırız." dedi.