Gazze'de yakıt ve yedek parça sıkıntısı nedeniyle ambulanslar da çalışamıyor

İsrail ordusunun iki yılı aşkın süredir yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hastaneler, sağlık merkezleri ve ambulanslar da hedef olmaktan kurtulamadı.

Çökme noktasında hizmet vermeye çalışan sağlık sektöründeki kriz yalnızca saldırılarla sınırlı değil.

İsrail’in ateşkese rağmen sınır kapılarından geçişlere kısıtlı izin vermesi, insani yardım ve temel malzemelerin girişini engelleyerek Filistinlilerin günlük yaşamını daha da zorlaştırıyor.

Gazze’de son derece kısıtlı imkanlarla görev yapan sağlık personeli, tıbbi malzeme ve ilaç eksikliğinin yanı sıra yakıt ve yedek parça yetersizliği nedeniyle çalışmayan ambulanslar yüzünden birçok hasta ve yaralıya zamanında müdahale edemiyor.

Ambulansların çoğu kullanılamıyor

Gazze’nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’nde 10 yıldan uzun süredir ambulans görevlisi olarak çalışan Hasan İmran, ambulansların çoğunun kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.

İmran, "İsrail ordusunun barbarca ve yıkıcı saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nde şu anda ciddi bir yedek parça sıkıntısı yaşıyoruz." dedi.

Yedek parça sıkıntısı nedeniyle ciddi zorluklar yaşadıklarını belirten İmran, ambulansların hizmet verebilmesi için yakıtın yanı sıra yağ, cam ve lastik gibi parçalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"İki-üç ambulans kaldı"

İmran, sınır kapılarından ürün girişine sınırlı izin verilmesi nedeniyle yedek parça temin edilemediğini ve bu durumun ciddi sorunlara yol açtığını belirterek, şöyle konuştu:

"İsrail'in Gazze'ye ağır saldırılarından önce Nasır Hastanesinde 10'dan fazla ambulans hizmet veriyordu. Şimdi ise iki-üç ambulans kaldı."

Filistinli sağlık görevlisi, Gazze'nin güney bölgesinde yaklaşık 1 milyondan fazla kişiye Nasır Hastanesindeki üç ambulansla hizmet verilmeye çalışıldığını ifade etti.

İmran, görev başındayken araçların bozulduğu zamanlarda çok zorlandıklarını dile getirdi.

"Dönüşü olmayan aşamaya gelmeden müdahale edilmeli"

İmran, ambulanslarda yedek lastik bulunmadığını, motor yağı ile ön ve arka cam gibi temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını belirtti.

Araç camı bulunmadığı için zaman fiberglass kullandıklarını belirten İmran, bunun toz ve kumun araç içine girmesine neden olduğunu söyledi.

Zor şartlar altında çalıştıklarını vurgulayan İmran, yedek parça ve yakıt temin edilmezse mevcut yaklaşık yüzde 30’luk kapasitenin de kaybedilebileceğini ifade etti.

Filistinli görevli, "Bu ambulanslar insani çağrılara yanıt veriyor. Dönüşü olmayan bir aşamaya gelmeden bu duruma müdahale edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Araçlar aylardır park halinde bekliyor

Han Yunus’ta oto tamircisi Yasir Zarab, 2007’de açtığı dükkanının İsrail saldırılarına kadar iyi işlediğini ancak saldırılar ve sınır kapılarındaki kısıtlamalar nedeniyle sektörün neredeyse çöktüğünü belirtti.

Araçların tamir için beklediğine dikkati çeken Zarab, "Sadece motor yağı bulunmadığı için bazı araçlar aylarca çalıştırılamadı." dedi.

Zarab, yedek parça ve gerekli malzemelerin temin edilemediğini, mevcut ürünlerin ise fahiş fiyatlara ulaştığını vurgulayarak, motor yağı gibi temel ihtiyaçların dahi halk için erişilemez hale geldiğini aktardı.

Sınır kapılarının kapalı olmasına dikkati çeken Zarab, lastik ve akü fiyatlarının saldırılar öncesine göre kat kat arttığını kaydetti.

Gazze dışında tedavi bekleyen 21 bin 367 hasta ve yaralı var

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in sistematik saldırıları nedeniyle "neredeyse tamamen çöken" sağlık sisteminin felaketle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Açıklamada, ilaç açığının yüzde 50’ye, tıbbi sarf malzemelerindeki eksikliğin yüzde 57’ye ve laboratuvar malzemelerindeki açığın yüzde 71’e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, onkoloji ünitesinin en fazla etkilenen bölümlerden biri olduğu, 4 bin 100 kanser hastasına rağmen ilaçlarda yaklaşık yüzde 61 eksiklik bulunduğu belirtildi.

Birinci basamak sağlık hizmetleri ile nöroloji, nefroloji, cerrahi ve yoğun bakım alanlarında temel ilaç eksikliğinin yüzde 40’ı aştığı ifade edildi.

İmkanların tükenmesi nedeniyle aralık ayında durdurulan açık kalp ameliyatları ve kateterizasyon işlemlerinin hala yapılamadığı, göz ameliyatlarında kullanılan ekipmanda yüzde 89 eksiklik bulunduğu belirtildi.

Tıbbi cihaz yetersizliğine de dikkat çekilen açıklamada, 676 hastaya karşılık yalnızca 108 diyaliz cihazı olduğu vurgulandı.

Jeneratörler için gerekli yakıt, yağ ve yedek parça eksikliğinin sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdiği uyarısı yapılırken, yatak kapasitesinin yüzde 55 azaldığı, buna karşın hasta ve yaralı sayısının arttığı bildirildi.

Bakanlık ayrıca Ekim 2023’ten bu yana 83 sağlık çalışanının İsrail’de ağır koşullar altında alıkonulduğu bilgisini verdi.

Açıklamada, Gazze dışında tedavi bekleyen 21 bin 367 hasta ve yaralı bulunduğu, bunlardan 195’inin durumunun kritik olduğu ve 1517 hastanın tedavi beklerken hayatını kaybettiği aktarıldı.