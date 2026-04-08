AA 08.04.2026 19:30

Burdur'da işçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü, 3 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Isparta-Antalya kara yolu Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, yaralıların çevre hastanelere sevk edildiği ve ekiplerin olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldığı kaydedildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, ekiplerin yolda aldığı güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü şekilde yeniden sağlandı.

