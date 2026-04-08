Çok Bulutlu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.04.2026 19:48

İran Devrim Muhafızları: Lübnan'a yönelik saldırılar derhal durdurulmazsa karşılık vereceğiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırıları derhal durdurmaması halinde, "pişman edici bir karşılık" vereceklerini bildirdi.

[Fotograf: Reuters]

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail’in geçici ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’a düzenlediği saldırılarına ilişkin açıklamasını yayınladı.

İsrail'in ateşkese varılmasının üzerinden birkaç saat geçmeden Beyrut’ta "vahşice bir katliama" başladığına işaret edilen açıklamada, Lübnan’a düzenlenen saldırılar "en şiddetli şekilde" kınandı.

Devrim Muhafızları Ordusu, "Lübnan'a yönelik saldırılar derhal durdurulmazsa, bölgedeki işgalci saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz." tehdidinde bulundu.

ETİKETLER
İran İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Lübnan'da işgalci İsrail'in bugünkü saldırılarında can kaybı 112'ye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:19
Terör örgütü DEAŞ'a 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
20:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
20:08
Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi
20:03
Eşini darp eden sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak
20:00
Lübnan'da işgalci İsrail'in bugünkü saldırılarında can kaybı 112'ye çıktı
20:40
MGK'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ