Lübnan'da işgalci İsrail'in bugünkü saldırılarında can kaybı 112'ye çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in bugün ülkeye düzenlediği eş zamanlı saldırılarda yaşanan kayıplara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 112’ye, yaralananların sayısı ise 837'ye yükseldi.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.