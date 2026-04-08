TRT Haber 08.04.2026 20:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ateşkes' diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şerif ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran’daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye’nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif de Erdoğan'a ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti.

Katar Emiri Al Sani ile görüşme

Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmede de İran’da sağlanan ateşkes ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı, iki haftalık ateşkesin sağlanmasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat yakalandığını, bunun heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte de barış için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani’ye Katar’a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yineledi, Türkiye’nin bu süreçte Katar’ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti
